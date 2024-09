Esclusiva / Ci siamo confrontati con tre personaggi noti di fede granata tra voti al mercato, riflessioni sulla presidenza e le aspettative per la stagione

La sessione estiva di calciomercato si è ufficialmente conclusa e il Torino è stata una delle squadre che più ha cambiato pelle durante questi mesi di contrattazioni. Dal cambio in panchina, con l’avvicendamento tra Juric e Vanoli, agli addii in difesa, con la cessione di Buongiorno come copertina. Poi un’altra separazione dolorosa, giunta nel finale di mercato, con l’addio di Bellanova in direzione Bergamo. In compenso, ad arricchire la rosa granata, sono arrivati 8 giocatori: i portieri Donnarumma e Paleari; Coco, Maripan e Walukiewicz per la difesa, Borna Sosa e Pedersen sugli esterni e Adams per l’attacco. A giochi fatti, abbiamo dunque chiesto il parere di tre tifosi illustri come Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, Nikki, speaker di Radio Deejay e Oskar, frontman degli Statuto.

Che voto date al mercato del Toro?

Ghione: “Purtroppo abbiamo perso due grandi giocatori. Coco comunque sta dimostrato di poter far bene. Col Venezia ha poi giocato anche Sosa e non ha fatto male. Il mercato non mi ha di certo entusiasmato, però ci si può lavorare. E poi un grande plauso a Vanoli: è una scommessa, ma io lo conoscevo. Penso che tiri fuori il meglio da tutti i giocatori. Per questo al mercato do un 6 e mezzo.”

Nikki: “In questo momento, da capolista, onestamente mi farebbe un po’ strano parlare male del mercato. Ovviamente sono dispiaciuto per la questione Bellanova. Nessuno di noi saprà mai cosa c’è stato dietro. Per non parlare di Buongiorno: ancora un po’ mi metto a piangere. Come si fa a poter dare un voto positivo al mercato se non ci sono più ne Buongiorno ne Bellanova?”.

Oskar: “Sono partiti i nostri elementi migliori. Quindi dare la sufficienza diventa molto difficile e impegnativo. Per questo do un 5 al mercato, con la speranza che, durante l’anno, Adams e via dicendo facciano qualcosa di interessante e riescano a recuperare un po’ il gap con i ragazzi che sono andati via. In difesa la vedo molto dura. Devo però dire che la scelta di Vanoli sembra molto azzeccata. Non solo a livello tecnico, ma anche umano. Questo allenatore sembra sia davvero un ottimo acquisto”.

Come si è comportato Cairo?

Ghione: “Io penso che una persona che deve far quadrare i conti guardi anche i libri contabili. Chiunque cerchi di fare business non ha intenzione di rimetterci. Chiaro che quello che è successo lasci l’amaro in bocca, perché quando togli due top player e incassi tanto è normale che il tifoso speri che quei soldi li rinvesta. Ma dato che non conosco la situazione finanziaria del Toro, non posso metterci bocca”.

Nikki: “Di Cairo posso dire che, visto che non si è presentato alle partite, probabilmente il Toro gioca meglio senza di lui. Sinceramente sto cercando di guardare il lato positivo. Mi piace molto il mister e come ha messo la squadra in campo. Mi piacciono Linetty, Zapata. Milinkovic-Savic sta giocando da paura. Mi piace questo Coco che nessuno conosceva e in queste tre partite mi sembra sia stato tosto. Mi è piaciuto il Toro e sinceramente voglio pensare a quello”.

Oskar: “I risultati parlano da soli. Sono anni ormai che non abbiamo le soddisfazioni che meritiamo. Siamo sempre rimasti nella mediocrità. E il fatto che avessimo dei giovani di valore, che avevano acquisito una crescita notevole, e sono stati venduti, evidenzia una mancanza di ambizioni. Ecco perché c’è stata la contestazione e i tifosi granata chiedono di più”.

Cosa vi aspettate da questa stagione?

Ghione: “Se con il Milan avessimo avuto dei cambi all’altezza, dopo tre partite potevamo essere già a 9 punti. Siamo stati sfortunati. Io comunque vedo un Toro quadrato e con un gioco e se il buongiorno si vede dal mattino…”.

Nikki: “Io non mi aspetto niente. Ho una certa età e rispetto ai tifosi più giovani sono un po’ più disilluso. Però, ripeto, guardo il lato positivo. Io giocatori che giocano da Toro li sto vedendo, ed è la cosa che più mi interessava. Spero che continuino così. Sono veramente curioso e ottimista, ma sto con i piedi per terra”.

Oskar: “Io mi auguro che queste prime tre partite siano di buon auspicio visti i risultati che si sono ottenuti, ma bisogna ovviamente essere realisti. Intanto vediamo di rimanere in Serie A: la salvezza viene prima di tutto. Avere altri obiettivi al momento mi viene difficile. Io non mi farei illusioni, seppur il mister Vanoli abbia ottenuto la fiducia da parte della tifoseria, me compreso”.