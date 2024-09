Alessandro Gazzi, centrocampista del Torino dal 2012 al 2016, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni della nostra redazione

Alessandro Gazzi, centrocampista del Torino dal 2012 al 2016 e con 90 presenze in maglia granata, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai nostri microfoni. L’ex calciatore del Toro ha parlato del nuovo allenatore Vanoli e di tanti altri temi: dalla gestione Cairo fino ai giovani della Primavera.

Qual è il suo pensiero su Vanoli?

“Ho visto la partita contro il Milan, per quel che ho visto ha fatto un’ottima gara e il Toro meritava di portare a casa i tre punti. Credo che rispetto a Juric ci sia una maggiore ricerca della gestione della palla, cercare di mantenere più il possesso per poi andare a far male. Può sembrare una cosa piccola, ma può portare grandi vantaggi”.

Cosa pensa della gestione Cairo? Ha saputo della contestazione dei tifosi?

“Per quanto riguarda la gestione non mi permetto di giudicare. Si dovrebbe fare un discorso più globale e ampio. Poi è ovvio che si parli solo delle acquisti e delle cessioni, ma bisognerebbe valutare anche altri aspetti. Magari si riesce ad avere un equilibrio maggiore su tutto. Penso che in vent’anni possa capitare una contestazione dei tifosi, lo fanno per far sentire il loro affetto per la squadra. Credo che allo stesso tempo ogni imprenditore cerchi sempre di dare il meglio per la propria squadra”.

La squadra può risentirne in un certo senso?

“Non credo. Quando capitano queste cose c’è uno sfogo, una contestazione, ma un giocatore non si concentra su quello che accade fuori. La squadra si concentra su quello che accade in campo e su quello che chiede l’allenatore. Poi è normale che possano esserci situazioni del genere, ma diciamo che dipende sempre dai momenti. In questa situazione credo che i calciatori del Torino possano avere un motivo in più per far vedere ai tifosi che ci sono valori non solo sportivi ma anche umani”.

Cosa pensa di Zapata capitano?

“Non mi dispiace Zapata capitano. Penso che continui una sorta di tradizione di attaccanti. Era stato capitano Belotti ma anche Bianchi. Vedere un attaccante del valore di Zapata con la fascia è una bella cosa”.

Può essere l’anno della consacrazione per Ricci?

“Ogni anno che passa acquisisce sempre più esperienza. Quest’anno se le cose vanno nella giusta maniera poi è chiaro che lui verrà valorizzato maggiormente”.

Lei è stato il vice allenatore dell’Under-17: c’è qualche giovane che può seguire le orme di Buongiorno in prima squadra?

“Questa è una domanda molto complicata. Le cose cambiano dall’oggi al domani, soprattutto quando si tratta di ragazzi di 16 o 17 anni. Nell’arco di quell’età intervengono vari fattori e non sai mai come va a finire. Sicuramente ho avuto modo di allenare qualche ragazzo che ha discrete prospettive. Però si è trattato di due anni fa e non mi sento di fare nomi. Credo che tutti i ragazzi che oggi giocano in Primavera, come ad esempio Perciun, Desole e Rossi, debbano darci dentro al massimo e attendere solo che arrivi quella possibilità buona per costruire una propria carriera. In questo momento è complicato entrare subito in una prima squadra di Serie A, ma mai dire mai”.