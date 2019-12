Pecci: “Il Toro deve aprire il Filadelfia. E se Pulici potesse consigliare Cairo…”

Esclusiva / Intervista a Eraldo Pecci: “Il Toro è emozione e sentimento. Mazzarri? Un buon allenatore. Verdi non è stato ancora all’altezza”

Torinisticità. Eraldo Pecci, a un certo punto della chiacchierata in esclusiva a Toro.it, tira fuori questa parola. Un neologismo, forse. Certamente un prodotto delle emozioni, dei sentimenti, che secondo Piedone – in granata tra il 1975 e il 1981 – sono ciò che rendono il Toro… il Toro. Il momento della squadra di Mazzarri è oscuro ma non drammatico: “Fin qui è andato a momenti. È chiaro che la classifica è la somma di quei momenti. E adesso non è quella che ci si aspettava”.

Il clima è intriso di negatività. Alla base c’è quella eliminazione estiva dall’Europa League?

Può darsi. È chiaro che chi parte presto per preparare quella competizione qualcosina poi paga, soprattutto all’inizio. Si guardi il Wolverhampton, ad esempio: ci hanno eliminato, poi son partiti male in campionato e adesso si stanno riprendendo. Il Toro, però, spesso non ha fatto vedere quello che di buono aveva nella scorsa stagione: l’impenetrabilità difensiva, il gruppo coeso… E quindi subisce molti gol e talvolta fa fatica a rimontare.

In più sembrano esserci limiti caratteriali: contro Lecce, Sampdoria, Udinese e Spal, il Toro ha fatto zero punti…

Alla base c’è proprio il fatto che subisce troppe reti. Lo 0-1 è molto più difficile da rimontare contro squadre che si chiudono, ci devi correre dietro. Quest’anno ho visto problemi in difesa, poi devo dire che un giocatore come Verdi fin qui non ha aiutato questa fase di crescita della squadra. Fino adesso l’ho visto molto raramente all’altezza.

Pecci: “Mazzarri? Anche Radice fu esonerato…”

Sfiduciato dai tifosi, ma ancora protetto dalla società: lei Mazzarri lo terrebbe?

Per me Mazzarri è un buon allenatore. Però anche Radice era un buon allenatore, ma è arrivato il momento nel quale il Toro ha dovuto esonerarlo. Io non so cosa si aspettava la società, ma quello che mi aspetterei io – al di là dei risultati – è un po’ di torinisticità. E quindi il Filadelfia aperto: se fai vedere alla gente che lavori bene allora sarà disposta a perdonarti qualcosa in più. Il Toro non ha tra le sue caratteristiche quella di vincere, ma di avere uno spirito: mi preoccupo se si perde questo, non per una sconfitta in più.

A proposito di spirito: Gigi Riva a Cagliari l’han fatto presidente onorario. A Torino qualche tifoso vedrebbe bene figure come la sua o quella di Pulici in società. Ma (per ora) non è successo…

Dopo i mostri sacri di Superga qualcuno ancora si ricorda di noi (ride, ndr), della mia generazione. Abbiamo vinto un campionato, abbiamo vissuto degli anni molto belli. Ma la storia va avanti, tra poco cominceremo a sparire, tutti noi. Non è una questione di soggetti, il Toro deve avere le sue caratteristiche al di là dei singoli individui. Quando un bambino oggi gioca con la maglia granata è come quando Pulici ci giocava, uguale. È evidente, però, che se Pupi lavorasse per il Toro allora saprebbe consigliare a Cairo qualcosa di più torinista. Ma se gli chiedessero di andare a fare solo il parafulmine non avrebbe senso.

A quel bambino, con la maglia granata, può spiegare cosa vuol dire avere un Filadelfia aperto davvero?

Tutti si allenavano lì, dalla squadra più piccola alla prima squadra. La gente, invece che andare al bar, si sedeva in tribuna. I giocatori uscivano e il vecchietto che era andato a ritirare la pensione salutava Ferrini, Pulici. Questo è il Toro. Quel Filadelfia era la casa di tutti. Davi magari un consiglio a un bambino – “Non calciare così, vacci più di collo”. Lui arrivava il martedì e ti diceva: “Guarda che domenica ho fatto gol di collo”. Sono tutte piccole cose. Ma non ci sono solo gli scudetti o le coppe, ci sono anche delle sensazioni, delle emozioni, dei sentimenti. E il Toro credo che sia emozione e sentimento.

Sulla classifica: “Non vinci e non retrocedi. Ma se ci fosse un certo clima…”

Quel clima di dialogo può essere d’aiuto anche in momenti difficili come quello attuale. E invece i cancelli restano blindati…

Hanno paura di nascondere il loro lavoro, di essere giudicati da uno che fa l’operaio, il ragioniere o l’assicuratore? Non si devono fare le cose di nascosto, io non capisco. Se uno ha qualcosa da dire glielo si spiega. E se poi ci sono i video che circolano, e da questi si capisce che l’allenatore ha ragione, allora tutti capiranno che ha ragione.

Gliel’ho chiesto perché Mazzarri, qualche tempo fa, aveva promesso che il Fila si sarebbe aperto ogni primo giorno della settimana. Ma la “prova” è durata ben poco tempo.

Poi io li farei entrare da sotto, i giocatori, in modo che non si vedano nemmeno, che non abbiano contatto con la gente… No, se parliamo del Toro è una cosa, se parliamo di calcio è un altro discorso, allora il Toro è una squadra che attualmente non può competere per vincere nulla.

Parliamo di calcio un’ultima volta: dove arriva il Torino quest’anno?

Adesso sei primo della parte destra e ultimo della parte sinistra. Il campionato è questo: di certo non lo vinci, di certo non retrocedi. Ma se ci fosse un certo clima, magari con un paio di ragazzi della Primavera che giocano, allora potrebbe già essere un momento di crescita.