Esclusiva / Natalino Fossati a Toro.it: “Deluso dalla partita contro il Cagliari: non tiriamo in porta e non crossiamo”

Natalino Fossati, ex calciatore del Torino e Leggenda Granata, è stato intervistato da Toro.it. Le sue dichiarazioni hanno toccato diversi temi, dal mercato alla partita contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

Le parole di Natalino Fossati

Si aspettava una partita così contro il Cagliari? “

Sì me lo aspettavo, anche perché dall’altra parte c’era un allenatore come Ranieri. Come fai a vincere se non tiri in porta? Abbiamo qualche problema lì. Quanti tiri in porta abbiamo fatto? Uno? Giochiamo in casa nostra, io non ero un attaccante, ma a volte erano anche loro a dare i palloni per fare gol. Davanti non abbiamo Pulici e Graziani, però voglio dire, giochiamo in casa nostra: non potevamo fare di più per fare gol al Cagliari? Un tifoso è normale che si arrabbi, vai a casa dallo stadio che non sei soddisfatto. Non puoi vincere senza cross e profondità. L’esterno sinistro per crossare deve rientrare con il destro, se non è un mancino.

Cosa è mancato al Toro?

Con tutto il rispetto, il Cagliari è più debole di noi: ecco anche perché sono deluso. In una partita simile, mi aspetto che il Torino in un modo o nell’altro porti a casa la partita. Non puoi andare sul fondo 3 volte e 3 volte tornare indietro con la palla rasoterra. Magari la palla la prende il portiere o l’avversario, ma almeno hai dato una possibilità all’attaccante di anticipare tutti e segnare. Il calcio non l’ho inventato io: se facevi così con Mazzone ti correva dietro fino negli spogliatoi. Quando guardo le partite in Germania e in Inghilterra, mi arrabbio perché cercano tutti la profondità. Non riesco proprio a capire perché noi no”.

La soddisfa il ritorno di Vlasic e la trattativa per il ritorno di Miranchuk?

“Due giocatori come loro è meglio averli in squadra. Poi manca il giocatore che ha la qualità di smarcarsi: non abbiamo un attaccante che riesca a fare ciò. Poi uno va a vedere le partite e si annoia”.

Il mercato la sta convincendo?

“No, non mi sta convincendo. Fossi nel presidente, andrei subito a prendere una punta. Non è che a Juric, se porti una punta, non te la fa giocare”.