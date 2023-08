Esclusiva / Patrizio Sala ha parlato del rendimento e del mercato dei granata

La stagione del Torino è iniziata non nel migliore dei modi. Un brutto pareggio interno contro il Cagliari e una pesante sconfitta contro il Milan che lasciano indietro in classifica i granata. Sul momento e sul mercato del Toro, abbiamo chiesto un parere a Patrizio Sala, ex centrocampista granata e vincitore dello scudetto del ’76.

Sala: “La sconfitta contro il Milan era preventivata”

Una brutta prestazione contro il Milan. Cosa ne pensa del rendimento attuale dei granata?

“Era una sconfitta preventivata, contro una squadra che ha qualità ed è la più in forma in questo momento insieme al Napoli, anche se comunque non ti aspetti un 4-1. Senza Sanabria si perde qualità in avanti, e si è visto. Bisogna più che altro fare tesoro della gara contro il Cagliari”.

Juric ha parlato di un momento di difficoltà mai vissuto in carriera, pensando a un cambio di sistema di gioco. Può essere la soluzione giusta?

“Il modulo in questo momento lascia il tempo che trova. Ci vuole pazienza perché si è all’inizio della stagione, dunque non farei un dramma. Il cambio modulo c’entra poco. Più che altro a deludere sono stati i giocatori presenti in squadra già dalla scorsa stagione, che non hanno bisogno di ambientarsi. Io, però, sono ottimista. C’è bisogno di tempo.

Per quanto riguarda il mercato invece, cosa manca alla rosa per essere competitiva?

“Sicuramente un attaccante, perché con l’infortunio di Sanabria e i continui problemi di Pellegri c’è bisogno di alternative. Non è facile però, perché tante squadre ne cercano uno in questo momento. Dopodiché anche un esterno mancino naturale, mentre per quanto riguarda la trequarti va dato tempo a Radonjic. Bisogna aspettare altre 2/3 partite”.