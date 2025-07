L’era Baroni, Cairo e il calciomercato: l’ex Torino Riccardo Maspero ha rilasciato alcune dichiarazioni a Toro.it

Riccardo Maspero ha lasciato il segno con la maglia del Torino. L’ex giocatore è stato tra i protagonisti della promozione dalla B alla Serie A nella stagione 2000/2001. Maspero, ancora legato ai colori granata, ha raccontato a Toro.it la sua visione della società.

Dalla contestazione a Cairo al calciomercato estivo, Maspero ha espresso la sua opinione anche sull’avvicendamento in panchina con l’addio di Paolo Vanoli e l’arrivo di Marco Baroni.

“Giusto vendere Vanja, Zapata l’arma in più”

Cosa ne pensa del calciomercato del Torino finora?

«La cessione di Ricci ha avuto un grande peso economico e sugli equilibri della squadra, bisogna vedere ora la risposta della società. L’importante è che il direttore Vagnati e Marco Baroni siano in sintonia e abbiano le stesse idee per comporre la squadra. Guardando i nomi che si leggono, secondo me è un Toro “a risparmio”, una squadra che si dovrà accontentare di una tranquilla salvezza. In base al passato del Torino, giocare in Serie A per tanti anni è buono. Come tifosi vorremmo un Toro da Europa. Secondo me, in questo momento, per competere anche a livello economico con altre piazze si fa fatica».

Milinkovic-Savic da tenere o giusto vendere?

«Secondo me a certe cifre non si dice no. L’esempio in casa Torino è quello di Belotti: non è stato venduto quando l’avrebbero acquistato a 100 milioni e se n’è andato a zero. Quando ci sono certe cifre bisogna vendere, ma lo si può fare su un giocatore, non con tutti i forti».

Baroni può portare una svolta?

«Baroni è un allenatore che dà concretezza, che porta idee, ha tutte le carte in regola per fare bene come ha fatto Vanoli a parere mio. Il salto in più te lo fa fare la qualità della rosa. Ai giocatori puoi dare idee e concretezza ma sono loro che fanno fare il salto di qualità. Un fattore è il ritorno di Zapata, può essere l’arma in più».

“Cairo ha dato dignità al Torino”

Cos’ha pagato Vanoli?

«La croce di Vanoli è stata vincere le prime giornate. Il rendimento ha fatto sì che si pensasse che il Torino potesse fare un campionato da protagonista. Era un buon Toro che, vista anche la perdita di Zapata, ha fatto ciò che era nelle sue possibilità. Il lavoro di Vanoli al Torino è stato positivo».

Sulla contestazione: Cairo deve vendere?

«Da calciatore, la contestazione al presidente non ti tocca. Se ci fossero tutti i tasselli giusti si lavorerebbe meglio e ci sarebbe un clima favorevole. Il tifoso del Torino tifa con il cuore ed è giusto che pretenda. C’è da dire, però, che Cairo ha comunque permesso al Toro di rimanere in Serie A per tanti anni e ha dato dignità alla squadra. Ci vorrebbe sicuramente qualcosa in più, ma al tempo stesso bisogna trovare qualcuno disposto a comprare la società. Ciò che Cairo poteva fare l’ha fatto, la speranza è che arrivi qualcuno con cui provare a fare il salto di qualità».