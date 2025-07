I presidenti del Toro Club Pesaro, Toro Club Asti e del Toro Club Saluzzo si sono espressi sulla recente situazione del Torino

Il cambio in panchina, il calciomercato e le parole di Urbano Cairo. I Toro Club Pesaro, Asti e Tomà hanno fatto il punto della situazione in casa granata, tra lo scetticismo nei confronti del futuro e il barlume di speranza riposta in Marco Baroni.

Cairo aveva assicurato una squadra pronta al 90% in vista del ritiro. Non è andata così: c’era da aspettarselo?

Beppe Mercuri, presidente del Toro Club di Asti: “Sono state parole azzardate, forse dettate dall’entusiasmo del prestagione. Cairo non ha mai assicurato il 90% della rosa pronta già in ritiro. Sono stupito dal mancato riscatto di Elmas, visti i soldi incassati dalla cessione di Ricci. A oggi io non mi illudo“.

Mario Patrignani, presidente del Toro Club Pesaro: “Non ascolto più le parole di Cairo, ha fallito. Siamo stati chiari: non ci fidiamo più delle chiacchiere al vento. Il proprietario del Torino può essere solo chi lo ama veramente“.

Lorenzo Pistamiglio, presidente del Toro Club Tomà: “Nessuna sorpresa, lo conosciamo. Comprerà qualche giocatore negli ultimi giorni di mercato e darà poi la colpa all’allenatore per il rendimento della squadra. Ho avuto modo di dialogare tranquillamente con lui, ma sta facendo terra bruciata attorno a sé“.

Da Vanoli a Baroni: il nuovo allenatore può cambiare le sorti del Torino?

Beppe Mercuri, presidente del Toro Club di Asti: “Io ero affezionato a Vanoli, era un allenatore bravo e interessato alla storia del Torino. Non vedo una grande differenza con Baroni, lui ha fatto un miracolo sportivo a Verona e ha ottenuto buoni risultati alla Lazio“.

Mario Patrignani, presidente del Toro Club Pesaro: “Non lo so, speriamo di tornare a vedere un Torino dignitoso”.

Lorenzo Pistamiglio, presidente del Toro Club Tomà: “Dipende dai giocatori che avrà a disposizione. Lui è un buon allenatore, ma la squadra non abbonda di qualità“.

Questione Milinkovic-Savic: meglio trattenerlo o è giusto cederlo?

Beppe Mercuri, presidente del Toro Club di Asti: “La società non farà nulla per trattenerlo. Tutte le volte che un giocatore del Torino si mette in mostra e chiede di andare via Cairo accetta, dicendo di aver solo soddisfatto la richiesta del giocatore. Ho sempre difeso Vanja, va bene venderlo ma bisogna sostituirlo con un giocatore della stessa qualità“.

Mario Patrignani, presidente del Toro Club Pesaro: “È reduce da un grande campionato, è stato un portiere che ci ha salvato in diverse partite. Se la cifra fosse reinvestita bene si può vendere”.

Lorenzo Pistamiglio, presidente del Toro Club Tomà: “Non sono un grande fan di Vanja, l’ho visto troppe volte titubante, dunque ritengo si possa vendere. Sarà importante reinvestire i soldi che incasseremo dalla cessione“.