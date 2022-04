Parte 2 / Il punto di vista dei Toro Club sulla situazione contrattuale di Belotti: “Merita solo applausi, la scelta è difficile”

Belotti è tornato in campo ed è tornato anche a parlare di futuro. Ad attenderlo c’è infatti un grande bivio: addio o permanenza. Secondo lei, come andrà a finire? È giusto che vada via o deve rimanere?

Mario Patrignani (PESARO): “Belotti per me ha il Toro nel sangue. Non concepisco Belotti senza Toro e il Toro senza Belotti. Il suo caso è stato gestito malissimo. Ci può essere il rischio dell’addio ma io non ci voglio neppure pensare e come me, tantissimi ragazzini che lo adorano. Belotti è un ragazzo straordinario che si comporterà di conseguenza. Lui farà le sue valutazioni. Spero ardentemente che resti perché lui è nato per giocare nella nostra squadra. Tutta la tifoseria stravede per lui perciò sarebbe una perdita bilaterale, nostra enorme, ma anche lui se perde il Toro perderebbe molto. È un connubio che deve continuare. È un ragazzo pulito, straordinario, deciderà per il meglio”.

Beppe Mercuri (ASTI): “È una decisione sua personale, è in un’età dove deve decidere per il suo proseguo di carriera. Bisogna vedere quante ambizioni ha il Torino e se vuole costruire una squadra importante, che magari aspira a vincere qualcosa di importante. Secondo me la questione economica non è determinante. Nel Toro è sicuro di essere titolare e di essere molto amato da tutta la tifoseria, potrebbe diventare la nostra bandiera come è stato con alcuni calciatori del passato. Se va altrove può guadagnare di più e giocare anche la Champions, ammesso che ci siano offerte adeguate. Non è sicuramente una scelta facile. Ma molto dipende dal Torino, che quest’estate svolterà dal mio punto di vista, è obbligato a farlo visto che ha l’allenatore giusto per farlo. Belotti ha dato tutto, merita solo applausi secondo me, ha dato tutto. Se dovesse andare via, è a un bivio di carriera e sarebbe lecito. Sono più convinto che rimanga dopo le sue ultime affermazioni ma vedremo“.

Gianluca Tartaglia (MELFI): “Ci vuole la sfera di cristallo per prevedere il futuro del Gallo. Mi auguro come tifoso che rimanga con noi perché non si discute, è il capitano, ha fatto tanto per la squadra nei suoi anni di permanenza con la maglia granata. Capisco però le ambizioni del calciatore che è arrivato ad una certa età dove è a un bivio e ovviamente vuole togliersi qualche soddisfazione. Spero che la società faccia passi giusti per allestire squadra che gli permetta di raggiungere quei traguardi che potrebbe ottenere vestendo altre maglie. Parlo dell’Europa”.