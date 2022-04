Parte 1 / Il punto di vista dei Toro Club verso la partita contro il Milan e il giudizio sulla prima stagione di Juric

Dopo la Juve e l’Inter, è il turno di un’altra Big: il Milan di Pioli. Il Toro, ormai con poche motivazioni rimaste, ha dimostrato di poter ancora dire la sua contro le grandi. Ci sarà inoltre il pienone allo stadio. Può farcela contro questo Milan? Senza dimenticare il brutto 0-7 dello scorso anno, che cosa si aspetta?

Mario Patrignani (PESARO): “Secondo me il Toro contro il Milan avrà molte motivazioni. Il Milan è una grande squadra è Juric non vede l’ora di misurarsi con loro con l’idea di proiettare il Toro verso il futuro e vedere come si potrà costruire una squadra competitiva. Sarà una partita importante per noi e per tutti. Non mancheranno le scelte di vendetta sportiva per tutte quelle infilzate nelle nostre piaghe, a volte anche in modo irridente come la volta dello 0-7. Sono sicuro che domenica faremo una grande partita“.

Beppe Mercuri (ASTI): “Il campionato ha dimostrato che battere il Torino non è facile. Abbiamo perso alcune partite ma senza prendere tanti gol. Con le grandi ha perso ma di poco. Credo che per il prossimo anno ci sia il margine di crescita giusto per poter non perdere più 1-0 ma per essere più cinici. Secondo me, il Toro quest’anno chiuderà in bellezza e domenica sera ci sarà una bella partita, il Torino giocherà come ha giocato contro l’Inter, determinato e per chiudere in bellezza il campionato. È un risultato da tripla. Può anche vincere col Milan. Con l’Inter ha influito quel gravissimo errore arbitrale che lo avrebbe portato sul 2-0. A detta di tutti meritava molto di più. Quindi può anche vincere, anche se il Milan ha una rosa più competitiva. È primo in classifica non per caso e ha motivazioni superiori. Deve però stare attento”

Gianluca Tartaglia (MELFI): “Lo 0-7 è nel dimenticatoio, è un brutto ricordo. Chi ha giocato quella partita ed è ancora al Toro ha le motivazioni giuste per riscattare quel risultato. Con le grandi il Toro si esprime meglio. Non ha mai fallito come prestazione anche se i risultati non sono sempre stati favorevoli. Questo mi rincuora. Spero che il Toro faccia una grande prestazione e porti a casa il risultato. Secondo me come motivazioni, c’è ancora molto da fare. Bisogna dare sequenzialità ai risultati ottenuti, andare avanti e provare a fare fino in fondo il proprio dovere, cioè portare la squadra ad una posizione consona al proprio blasone. Già la salvezza raggiunta con nove giornate d’anticipo non è di poco conto, anche se Juric e la squadra ci stanno abituando a ben altri risultati. In questo finale di stagione il club granata può ancora dire la sua e togliersi le soddisfazioni a livello di squadra e regalarne qualcuna ai tifosi”.

Il giudizio dei Toro Club sulla prima stagione di Juric

La prima stagione di Juric al comando del Toro è quasi giunta al termine. Un giudizio su quest’anno, come lo considera? Si aspettava di più o è rimasto in linea con le previsioni?

Mario Patrignani (PESARO): “Io sin da subito sono stato entusiasta di Juric. Ci sta dando un Toro vero dopo il disastro degli ultimi anni. Ha trovato una società mal strutturata, la Primavera che gioca in casa a cento chilometri da Torino, la barzelletta del Robaldo, lo scouting di basso livello con ogni acquisto che è una scommessa, il Filadelfia zoppo coi tifosi cacciati dal loro tempio… Noi come comitato in difesa del Toro abbiamo inviato una sacrosanta diffida per riappropriarci della nostra casa. Juric si è intestato la missione giustamente ben pagata di farci resuscitare, perché dopo anni veramente disgustosi ci ha fatto rivedere un Toro veramente forte che solo una panchina troppo debole gli ha impedito di vincere partite che già aveva in pugno. Lui è per me la nostra unica speranza se si imporrà in società eliminando le mille storture dandoci così un Toro molto forte. Della società io non mi fido assolutamente e rimane il sogno di tutti noi ormai improcrastinabile la sostituzione di Cairo perché con lui il Toro non ha futuro e il Toro assolutamente non deve morire”.

Beppe Mercuri (ASTI): “Quando è stato annunciato Juric ero scettico. Sono andato al ritiro di Santa Cristina, ho avuto il piacere di conoscere sia lui che il suo staff, poi gioco in casa perché Paro, il viceallenatore, è di Asti. Ho avuto un’ottima impressione. Sono rimasto colpito dalla preparazione e dalla meticolosità di tutto lo staff. Secondo me ci sono i margini per iniziare un nuovo percorso. In soli sette mesi il Toro ha cambiato faccia. Abbiamo l’allenatore giusto al posto giusto, che sa il fatto suo. Ci possono essere stati stati alcuni errori e sbagli, ma la squadra è migliorata molto. Se il Torino come società segue le sue indicazioni e fa una campagna acquisti come si deve, può giocare come qualcosa di importante, anche con la pausa per il Mondiale. Se fanno un mercato adeguato il Torino si può togliere delle belle soddisfazioni“.

Gianluca Tartaglia (MELFI): “Il mio giudizio è molto positivo. Juric è un tecnico che ha dimostrato molto sul campo. Inoltre, sia tecnicamente che a livello di motivazioni ha fatto fino in fondo suo dovere. Come ha ribadito lui più volte, ha rivolto appelli alla società, spronandola a fare il possibile per regalargli giocatori che siano all’altezza del proprio gioco e che gli permettano di fare quel salto di qualità al Toro, riportandolo alla posizione che merita (le Coppe europee) perché ad ora non ha nulla in meno degli altri club che militano nelle zone vicine all’Europa League. Questo è l’obiettivo che speriamo tutti venga raggiunto quanto prima. Juric come tecnico non si discute, è l’uomo giusto per ridare dignità a un Toro che negli ultimi anni aveva poco da Toro“.