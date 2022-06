Esclusiva / Dalla gestione Belotti al mercato tardivo, passando per la stagione di Juric: l’opinione di Patrizio Sala

Sei stagioni con in mano le chiavi del centrocampo granata e uno scudetto, l’ultimo dalle tinte granata, conquistato sul campo e cucito poi sul petto. Patrizio Sala, portato sotto la Mole dal grande Gigi Radice, ha lasciato un segno indelebile nella storia del Torino ed è l’uomo giusto per spendere qualche parola sull’attuale siutazione, decisamente diversa da quelle che lui ha vissuto con quella maglia addosso. Una vita da mediano, contornata da 208 presenze, 9 gol e 1 assist in granata, parentesi che lo ha visto dare vita ad uno dei centrocampi più forti assieme a Eraldo Pecci e Renato Zaccarelli. Gli abbiamo chiesto un parere sulla situazione dell’attuale Torino, ancora in alto mare sul fronte mercato ma munito di un allenatore dotato di grande talento.

Sala: “Juric non può alzare l’asticella della società da solo”

Cominciamo subito da uno dei temi più caldi: Belotti. Un commento sulla situazione, su come è stata gestita da lui e dal Toro?

“Non conosco i dettagli di questa gestione. Penso che sia il giocatore che la società sappiano meglio il perché e il come di come si sia finiti in questa situazione. Posso immaginare il perché della scelta del giocatore, che pare abbia intenzione di andare in una squadra che sulla carta sia in grado di dargli delle garanzie diverse. Al di là di un aspetto economico, credo ci sia di mezzo la volontà di giocare certe competizioni. Se la società pensa che Belotti sia un giocatore così importante, e fondamentalmente lo è perchè in questi anni ha fatto vedere quanto può essere incisivo, e ha interesse a tenerlo, gli dovrebbe dare cosa chiede in linea di massima. Credo che nella testa di Belotti ci sia un desiderio. Credo che lui non voglia mettere in piazza determinate cose, ma che sia giusto comunicarlo ai tifosi, ma prima alla società, che è quella che poi lo paga. Può essere giusto comunicarlo o sbagliato. Se fossi stato al posto suo, me ne sarei già andato, non l’avrei tirata per le lunghe e avrei chiuso la cosa in fretta. Non capisco il perché del dirlo dopo, tanto prima o poi deve venire fuori. Poi io sono io e lui è lui. Ognuno ha i propri momenti e tempi per comunicare determinate cose. Io sono uno sbrigativo“.

L’altro nome di spicco sul fronte mercato è Bremer. Il difensore ha attirato l’attenzione di molti club dopo la stagione positiva di cui si è reso autore. Ha le potenzialità per fare bene in una big?

“Con le qualità di un giocatore così, prestante fisicamente, veloce, con delle buone attitudini come difensore, con della qualità tecnica importante, può giocare in qualsiasi squadra, che sia inglese, tedesca, italiana o spagnola. È un giocatore di indubbia qualità e il Toro gli ha dato questa grande opportunità, mettendolo nelle condizioni di esprimere il suo potenziale e spiccare. C’è poi sempre una percentuale dell’allenatore che trovi sulla tua strada, che ti fa alzare il livello delle prestazioni personali. Credo che Juric abbia influito positivamente nell’alzare il livello di questo giocatore“.

Passiamo al centrocampo. Mandragora non è stato riscattato nell’immediato e ora potrebbe andare alla Fiorentina. Lei lo avrebbe riconfermato?

“Il giocatore che a me personalmente è piaciuto di più per quello che ha fatto è Lukic. Secondo me di fianco a lui si può mettere qualsiasi giocatore di un certo livello. Che ci sia Mandragora o Ricci o Pobega, quello che sarà sarà. Non starei a correre tanto dietro a Mandragora. Andrei a cercare altrove, senza rincorrere nessuno. Con un allenatore così, qualunque giocatore con un buon rendimento viene portato ad alti livelli“.

Anche la trequarti è al centro di una rivoluzione dopo gli addii di Brekalo e Pjaca e il dubbio su Praet. È un azzardo questa scelta? Il Toro come dovrebbe gestire la situazione?

“Gestire la situazione per il campionato che arriva credo sia problematico per tutte le società. C’è questo Mondiale che scombussola i piani. Il vantaggio è riuscire a partire subito in ritiro con tutta la rosa perchè poi se ne dovrà fare un altro a novembre a causa del lungo stop. L’ideale, secondo me, sarebbe avere tutti i giocatori dell’oorganico da dare all’allenatore per farlo partire in tempi stretti. È un mercato difficile, si vede, e lo sarà per tutti. Il pensiero e l’augurio che posso fare è che il più in fretta possibile si riescano a trovare dei giocatori per completare questa rosa“.

Infine una domanda su Juric. Il tecnico è stato confermato dopo il decimo posto ottenuto nella stagione terminata da poco. È l’uomo giusto per questo Toro?

“Direi che nell’arco del campionato si è visto e concretizzato quello che Juric aveva detto all’inizio. Tutto ciò che aveva annuanciato, lo ha riportato nei punti ma anche nei fatti. I punti sono dei fatti ma non sono gli unici: anche il gioco e l’aggressività che ha fatto da padrona con tante squadre hanno costituito capisaldi importanti di questo Toro. Il tecnico è da riconfermare e sostere finchè si può.

Per alzare l’asticella bisogna essere in due, come ci insegna l’atletica. In due la appoggiano sui sostegni. Uno è l’allenatore e l’altro si lascia immaginare. Bisogna per forza essere in due perchè uno può dire e chiedere, ma l’altro deve mettere a disposizione quanto domandato per fare in modo che il livello aumenti. L’allenatore l’asticella l’alzerà comunque per la capacità e la voglia di lavorare che trasmette, per la determianzione che c’è dentro al campo, ma non basta. Non può farlo da solo“.