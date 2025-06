Rolando Bianchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Toro.it a margine della Partita della leggenda organizzata al Filadelfia

In occasione della Partita della leggenda organizzata ieri, 6 giugno, al Filadelfia, Rolando Bianchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Toro.it. L’ex bomber granata ha parlato del suo passato al Torino, dell’amore per il club e del recente esonero di Vanoli e dell’arrivo di Baroni.

Bianchi ha esordito parlando del suo amore per il Toro: «Il Torino è una società unica, inimitabile e con grande passione. La storia del Toro ti tocca, sarò sempre un tifoso granata».

L’ex attaccante si è soffermato anche sull’esonero di Vanoli e l’arrivo di Marco Baroni: «Vanoli ha lavorato molto bene, l’infortunio di Zapata ha condizionato il tipo di gioco. I risultati sono il giudice che non lascia scampo». Bianchi si è detto dispiaciuto per l’esonero dell’ex Venezia ma confida nelle qualità di Baroni: «Mi spiace per Vanoli perché era un allenatore con i valori del Torino. Baroni è un allenatore di spessore e porterà le sue qualità alla squadra».

