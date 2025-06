L’ex granata Antonino Asta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Toro.it a margine della Partita della leggenda al Filadelfia

Antonino Asta ha rilasciato una breve intervista a Toro.it. In occasione della Partita della leggenda, l’ex capitano del Torino ha fatto il punto sulla stagione granata. Asta ha parlato del suo passato al Toro, dell’arrivo di Baroni e dell’esonero di Vanoli. L’ex giocatore ha esordito dicendo: «Ho sempre detto che al Toro mi sono trovato al posto giusto al momento giusto. Ringrazierò sempre la gente di Torino che mi vuole bene».

Riguardo il recente cambio sulla panchina granata Asta ha dichiarato: «È stato per tutti un fulmine a ciel sereno, non sembrava ci potesse essere questo cambiamento. Dispiace per Vanoli come uomo e allenatore, questo però è il calcio. Baroni è un grande allenatore ed esperto di calcio. Speriamo di giocarci qualcosa di importante fino all’ultima giornata».

L’intervista completa ad Antonino Asta

Ecco l’intervista completa di Toro.it ad Antonino Asta: