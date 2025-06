L’ex responsabile della Scuola calcio granata Silvano Benedetti ha rilasciato un’intervista a Toro.it. Ecco le sue parole

Anche Silvano Benedetti ha partecipato alla Partita della leggenda. L’ex calciatore e responsabile della Scuola calcio del Torino ha fatto parte della storia del club e per questo motivo non ha voluto mancare all’evento.

Benedetti ha parlato della magia che si vive quando si indossa la maglia granata e ha commentato il cambio di allenatore sulla panchina del Toro. Benedetti ha esordito così: «Quando si entra al Filadelfia l’emozione riaffiora. Sono arrivato qui a 14 anni e non mi sono mai staccato dal Toro. Quando indossi questa maglia la carica viene automatica».

Queste le parole sull’esonero di Vanoli e l’arrivo in panchina di Baroni: «Va ringraziato Vanoli per l’ottimo lavoro. Faccio un in bocca al lupo a Baroni, era un ottimo difensore, spero che continui a fare ciò che ha fatto di buono fin qui da allenatore».

L’intervista a Silvano Benedetti

Ecco l’intervista completa a Silvano Benedetti: