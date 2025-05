VIDEO / George Garbero Pianelli, nipote dell’ex presidente del Torino, ha raccontato alcuni aneddoti sul nonno

Una serata di gioia e di memoria. Ieri, 20 maggio, George Garbero Pianelli ha ricordato suo nonno Orfeo durante la terza edizione del Pallone Granata. L’evento, tenutosi alla cavallerizza del castello di Moncalieri, è stato un tuffo nel passato tra vecchie glorie granata e personaggi che hanno reso grande il Torino.

Tra questi c’è stato Orfeo Pianelli, presidente del Torino nel 1976, anno dell’ultimo scudetto granata. Garbero Pianelli ha ricordato il nonno e il successo del Toro: “Ero un bambino, ricordo che eravamo sotto casa e arrivarono tutti i tifosi. Per lui cedere un giocatore era come cedere un membro della famiglia“. Il nipote di Pianelli ha commentato l’attuale Torino: “La più grande differenza tra il Toro del passato e quello attuale è l’attaccamento alla maglia. Non si deve abbandonare la storia o i giovani non potranno capire i valori di questa squadra. Investire sulla storia può aiutare a migliorare il futuro del Torino“.

L’intervista completa a George Garbero Pianelli

