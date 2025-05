Premiato con il Pallone Granata dall’Associazione Ex Calciatori Granata, il difensore cileno ha parlato ai nostri microfoni

Guillermo Maripan è il vincitore del Pallone Granata 2025, prestigioso riconoscimento assegnato dall’Associazione Ex Calciatori Granata al miglior giocatore del Torino nella stagione in corso. Una scelta che premia non solo il rendimento costante del difensore cileno, ma anche la sua capacità di imporsi come guida silenziosa e affidabile all’interno dello spogliatoio granata.

Con lui sul palco anche Paolo Vanoli, che ha voluto essere presente alla serata. Maripan: “Essere un leader positivo – ha detto il difensore – vuol dire essere un esempio dentro e fuori dal campo, avere una mentalità vincente, queste soni le cose più importanti. I momenti piu difficile? Tutta la stagione…abbiamo fatto una sorta di apprendistato, per essere una buona squadra la la prossima stagione. Il 4 maggio stato bellissimo, una grande emozione, questo è il Toro, la storia del Toro, mi piace molto la storia del Toro”.

