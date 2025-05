Premiato con il Trofeo Avv. Cozzolino dall’Associazione Ex Calciatori Granata, il giovane difensore irlandese ha parlato ai nostri microfoni

Senan Mullen è il vincitore del Trofeo Cozzolino 2025, prestigioso riconoscimento assegnato dall’Associazione Ex Calciatori Granata al miglior giocatore della Primavera del Torino nella stagione in corso. Una scelta che premia non solo il rendimento costante del giovane difensore irlandese, ma anche la sua capacità di imporsi come guida silenziosa e affidabile all’interno dello spogliatoio granata. “Dedico il premio al mister Fioratti, il mio sogno è esordire in Serie A”, sono state le prime parole del giocatore sul palco.