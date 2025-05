Il Torino ospiterà la squadra di Ranieri all’Olimpico Grande Torino, ecco i giocatori che potrebbero recuperare

La 38a giornata di campionato, nonché l’ultima della stagione odierna, si avvicina e il Torino si sta preparando per scontrarsi contro la Roma di Ranieri. La partita avrà luogo al Grande Torino e la squadra giallorossa dovrà scendere in campo contro gli uomini di Vanoli che non stanno vivendo un periodo pienamente di forma. In questa difficile sfida i granata potrebbero trovarsi difronte ad una grande mancanza: quella di Elmas. La sua assenza nella scorsa gara contro il Lecce è costata tanto al Toro, impedendogli di evitare la 5a sconfitta del 2025.

Il punto sugli infortunati

Nelle fasi di rifinitura della partita al Via del Mare, il macedone ha risentito di un affaticamento all’ileopsoas (muscolo della coscia sinistra) che gli ha impedito di prendere parte a neanche uno spezzone di partita. Le sue condizioni vengono monitorate quotidianamente, in vista della prossima gara.

Stesso discorso per Coco, assente per un problema alla mano che la scorsa settimana lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. La sua presenza in vista della sfida contro la Roma è in forte dubbio. Ha proseguito, invece, nel lavoro personalizzato Njie, che non tocca il campo da ormai tre mesi per una frattura malleolare. Analoga situazione per Karamoh.

C’è fiducia su Njie

Assente dallo scorso 8 febbraio contro il Genoa, l’attaccante svedese è stata una delle sorprese del Toro nella prima parte del campionato, in cui ha raccolto diversi minuti nelle gambe. Purtroppo ha dovuto interrompere il suo percorso a causa di un infortunio al malleolo rimediato durante la trasferta contro l’Atalanta. Tuttavia, c’è ottimismo: dopo la giornata di riposo prevista per oggi, ci sono buone possibilità che nei prossimi giorni possa tornare ad allenarsi con il gruppo e rimettersi così a disposizione di Vanoli.