La rubrica di Mario Giordano / Longo non si tocca: folle scaricarlo - Toro.it

Preferisco rischiare con uno del Toro che correre dietro al nuovo Zaccheroni di turno: Longo sa cos’è il Toro, ce l’ha dentro

Io sono per Moreno Longo. Lo so che non si è visto un gran bel gioco, lo so che ci siamo salvati con un pareggio inglorioso, lo so che avremmo voluto tutti vedere un altro spettacolo. Ma a questo punto Moreno Longo merita la riconferma. E’ stato chiamato in un momento difficile, ha svolto il suo compito, mai una parola fuori posto, mai un atteggiamento sbagliato. Perché non dovrebbe avere la chance di giocarsela davvero? Partendo dall’inizio della stagione? Con una squadra che magari assomiglia a quella che lui ha in mente? Per prendere Giampaolo? O Ballardini? O qualche altro avanzo di campionato?



Moreno Longo non sarà un fenomeno. Ma è giovane e ha ancora tanto da dare. Da migliorare. Non è una certezza, si capisce. Ma almeno è una possibilità. Magari, nascosta in qualche parte del cervello, ha persino qualche idea innovativa, che ora non ha potuto tirare fuori perché l’importante era salvarsi (e lui c’è riuscito). E poi, soprattutto, è uno che sa che cos’è il Toro. Se ne è nutrito per anni. Sa che cosa sono i suoi tifosi. Sa che cosa è l’anima di questa squadra. L’ha dimostrato anche in queste settimane, glielo si vedeva addosso, dentro la sua sofferenza, nei suoi occhi infuocati. Ha saputo (almeno in minima parte) trasferirlo ai giocatori che se avessero giocato con la prosopopea che avevano addosso ci avrebbero tirati diritti in serie B. Se l’abbiamo chiamato, se abbiamo investito in lui, se ci abbiamo creduto nel momento più buio, adesso non è giusto scaricarlo. In ogni caso preferisco rischiare con uno del Toro che correre dietro al nuovo Zaccheroni di turno.