Coro Toro, la rubrica di Mario Giordano: il pensiero del giornalista sulla maglia numero 10, da quest’anno sulle spalle di Lukic

La maglia numero 10 no. Lasciatela stare. Vi prego. Vi supplico. Lascio perdere tutte le altre considerazioni, l’amarezza di un Torello peggio di quello dell’anno scorso, la nostalgia per mister Longo e mister Nicola, l’esordio da fare venire il mal di pancia, lascio perdere tutto il resto perché mi uscirebbero parole troppo cattive. Ma sul numero 10 non posso tacere. Il numero 10 è stato di Valentino Mazzola. Non può essere dato a chiunque. Non può essere infangato. Il discorso vale per tutte le maglie, si capisce. Non è che ci divertiamo a vedere le pippe con il 4, il 13 o il 77. Ma quel 10 fa male. Tanto. Fa male vederlo indossato da giocatori che a Valentino Mazzola non sarebbero degni nemmeno di lucidare le scarpette. L’anno scorso ce l’aveva Gojak (dico: Gojak). Quest’anno se l’è preso Lukic (chissà perché).

E mi verrebbe da dire: chi gli ha dato il permesso? Se la società volesse fare finalmente una cosa saggia potrebbe ritirare la maglia numero 10. O almeno ritirarla per un po’. Solo così, per impedire che Capitan Valentino si rivolti nella tomba. E sperando di non dover ripetere la stessa richiesta (il ritiro per indegnità) per tutte le maglie granata.