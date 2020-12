La rubrica di Mario Giordano / Mi spiace presidente ma stavolta hai fallito

Le cause del baratro sono i tuoi errori, se non te ne rendi conto e continui ad aggrapparti agli episodi, sprofonderemo sempre più giù…

Caro Cairo, non raccontiamoci balle. Non è vero che abbiamo perso per gli episodi. E non è vero che per ripartire basta concentrarsi sull’ultima mezz’ora della partita con la Roma, quando i nostri avversari avevano già la testa sotto la doccia. Come tu sai, presidente, ti ho sempre difeso e continuerò a farlo per questi 15 anni, a costo di prendermi gli insulti di coloro che sognano i principi Ciuccarelli o i cavalieri cinesi, perché nonostante le tante amarezze non dimentico i momenti di gioia di questi anni, dallo spareggio con il Mantova al tripudio del San Mamès, e sono terrorizzato da quello che potrebbe succederci se tu lasciassi senza la certezza di un compratore sicuro e affidabile. Ma se vogliamo davvero ripartire dovremmo incominciare a smettere di raccontare fandonie. E dirci la verità. Come si fa tra amici.

E la verità, caro presidente, è che ultimamente le hai sbagliate tutte. Ma proprio tutte. A cominciare dalla scelta dell’allenatore, che sarà pure un’ottima persona, ma che è ciò è di più lontano ci sia dallo spirito del Toro, e che infatti ha dimostrato di non capirci nulla. Passando per la scelta del direttore sportivo di cui mi dicono sei già insoddisfatto (è vero che hai ricercato Petrachi? E che lui ti ha risposto picche perché è già alla Fiorentina?). E poi la scelta di confermare i vecchi scontenti, quelli che ridono quando la nostra maglia viene umiliata. Perché la scorsa primavera non hai fatto qualcosa di davvero granata? Perché non hai cacciato le cariatidi da spogliatoio, gli Nkoulou, i Sirigu, gli Izzo, perché non hai puntato sullo spirito dei bocia più brillanti (ora che finalmente ce ne sono, e di questo ti va dato atto) magari guidati da un allenatore che sappia che cosa vuol dire essere del Toro?

Quando le stagioni vanno male se si vuole ricominciare, bisogna avere la forza di fare piazza pulita. Soprattutto delle mele marce. Invece tu hai spazzato via le persone perbene (come il povero Bava, trattato peggio che una colf, e l’ottimo Moreno Longo, che aveva dato l’anima per evitare ciò che stiamo vedendo ora) e ti sei circondato di nuovi yesman, convinto di poter surclassare tutti, come al solito con il tuo istinto e la tua personalità. Hai sbagliato. Hai fallito. E questo fallimento, te lo devo dire con la sincerità che si deve a un amico, è un fallimento prima di tutto tuo. Perché le cause del nostro baratro sono un po’ più profonde dell’espulsione (per quanto assurda) a Singo e del fallo non fischiato su Belotti. Le cause sono i tuoi errori. E se tu non te ne rendi conto e continui ad aggrapparti agli episodi, sprofonderemo sempre più giù…