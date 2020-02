La rubrica di Mario Giordano / Non ho più parole: nemmeno per farmi insultare

La rubrica di Mario Giordano / Non so cosa dire. Scambio messaggi con i fratelli di virus, ognuno di loro racconta una storia diversa dall’altra

Non ho parole, non ho più parole. Nemmeno per farmi insultare. Non so cosa dire. Scambio messaggi con i fratelli di virus, ognuno di loro racconta una storia diversa, cerca appigli di speranza e di fiducia dove può. Altri preferiscono scaricare rabbia e offese, da granata a granata. Fate pure, se vi fa stare meglio. L’unico conforto mi è arrivato ieri sera, appena finita la partita. L’ho vista con mio figlio Lorenzo, da un mese nel letto per motivi di salute. Appena ha spento la Tv, triste e deluso, mi ha detto: “Qui tocca rimettermi in piedi per tornare allo stadio. I veri tifosi si dimostrano in questi casi, vero papà?”. Essere del Toro, ecco che cos’è.