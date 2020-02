La rubrica di Mario Giordano / Chiedo scusa, avevo sbagliato - Toro.it

Il cambio di allenatore era inevitabile. Moreno Longo mi piace, ma non è mica Mandrake: buttato in questo bordello, che potrà fare?

Chiedo scusa, avevo sbagliato. Nelle ultime settimane avevo sperato che portare un sorriso e un filo di ottimismo, un moto di orgoglio e un sussulto di entusiasmo, recuperato nel profondo della nostra storia, avevo sperato che tutto questo potesse aiutare a riprenderci. A rinascere. Mi sono detto: mi faccio insultare, ma almeno ci provo. Ora vi devo chiedere scusa, avevo sbagliato. Le ferite del Toro, evidentemente, sono profonde. Troppo profonde per essere guarite così. E il cambio di allenatore, a questo punto necessario e inevitabile, non sarà sufficiente se nel frattempo non verranno affrontati e risolti con serietà i veri problemi. Moreno Longo mi piace, ma non è mica Mandrake: buttato in questo bordello, che potrà fare?