Cristian Ansaldi, con un post pubblicato su Instagram, ha provato a dare la carica a squadra e tifosi prima della partita contro la Lazio

Anche nelle partita da dimenticare, come quella contro lo Spezia, Cristian Ansaldi è stato uno dei giocatori a cui non può essere rimproverato nulla. Da parte dell’argentino l’impegno non è mai mancato e non ha mai fatto mancare anche giocate di qualità, dribbling ai danni dei difensori avversari e assist per i compagni. A poche ora dall’importantissima partita contro la Lazio, il terzino ha provato a dare la carica a compagni e tifosi con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Io ci credo. Forza Toro!!!”.