Dopo il gol contro il Parma, Mergim Vojvoda è stato invitato dalla Regione Piemonte ad incontrare il Presidente e l’Assessore allo sport

Un gol che è valso più di una vittoria, quello di Mergim Vojvoda contro il Parma. Da eroe di giornata contro i gialloblù, l’esterno granata ha conquistato anche la Regione Piemonte. Il kosovaro ha infatti incontrato il presidente Alberto Cirio e l’assessore allo sport Fabrizio Ricca, per raccontare la sua storia travagliata. Dalla guerra ai campi da calcio, fino al Torino, club dove è approdato in estate e dove è stato rilanciato nell’ultimo periodo da Davide Nicola. Vojvoda ha voluto condividere sui social l’esperienza, ringraziando per l’invito il presidente e l’assessore: “Con grande piacere ho conosciuto il presidente della Regione Piemonte Roberto Cirio e l’assessore allo sport”.

Toro, il ringraziamento di Fabrizio Ricca a Vojvoda

Ci ha pensato l’assessore Fabrizio Ricca a contraccambiare, con un post simpatico condiviso sui propri canali. “Da una parte un grande calciatore, dall’altra chi ha salvato il Torino dalla B: Mergim Vojvoda“, questa la didascalia sotto la foto che lo immortala a fianco del kosovaro.

Ecco il post dell’assessore allo sport.