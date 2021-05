Il difensore granata ha postato sul suo profilo Instagram un suo gol dalla distanza segnato in allenamento al Filadelfia

Il Torino, dopo l’importante vittoria contro il Parma e aver ricordato il 4 maggio la tragedia di Superga, continua a lavorare in vista della sfida in programma domenica alle ore 15 contro l’Hellas Verona allo Stadio Bentegodi. Armando Izzo oggi ha voluto postare attraverso il suo profilo un gol davvero molto bello segnato dalla distanza durante una partitella al Filadelfia con campo e minutaggio ridotti. Sotto al post del difensore granata seguono tanti complimenti per la rete messa a segno sotto l’incrocio.