Daniele Baselli, su Instagram, ha dedicato la vittoria contro il Parma al Grande Torino: “Con il cuore. Per gli Invincibili”

A chi dedicare la vittoria, importantissima in chiave salvezza, contro il Parma? Daniele Baselli non ha dubbi e su Instagram, dopo il triplice fischio, ha rivolto immediatamente un pensiero al Grande Torino. “Con il cuore. Per gli Invincibili” ha scritto il centrocampista granata. Domani è il 72° anniversario della tragedia di Superga in cui persero la vita tutti i calciatori del Grande Torino di ritorno da Lisbona.