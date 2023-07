Raoul Bellanova stamattina ha svolto il suo primo allenamento da calciatore del Torino: “Sono contentissimo”

Nella serata di ieri ha raggiunto il ritiro di Pinzolo, questa mattina è sceso in campo per il primo allenamento da calciatore del Torino: parliamo di Raoul Bellanova, terzino arrivato dal Cagliari destinato al ruolo di titolare sulla fascia destra granata. Con un video-selfie pubblicato sulla pagina Instagram della società granata, Bellanova ha così salutato i suoi nuovi compagni: “Ciao a tutti i tifosi del Toro, sono arrivato, sono contentissimo e non vedo l’ora di iniziare. Ci vediamo allo stadio. Un abbraccio”.