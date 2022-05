Il capitano granata si concede qualche giorno in Sicilia con la famiglia per staccare la spina in vista della decisione sulla permanenza

Andrea Belotti e famiglia non hanno resistito alla chiamata del caldo estivo e, dopo qualche giorno dal triplice fischio della stagione, si sono già infilati il costume per un necessario mini break dall’afa di Torino. La location scelta è quella di Mondello, il famoso lido di Palermo, cioè la città d’origine della moglie del “Gallo” Giorgia Duro. E’ proprio dal profilo social dell’influencer che si può scorgere un’Instagram Story con il capitano granata girato di spalle con il peso tra le mani delle borsette da spiaggia e di una piscina gonfiabile per la figlia. Simpatica e ironica la didascalia che la Duro dedica al marito “Andare al mare con un figlio non è per niente stressante”. Si spera lo sia molto meno die prossimo giorni che interesseranno Belotti, tra una possibile chiamata di Mancini in Nazionale e le risposte sul suo futuro in maglia granata.