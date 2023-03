Anche quest’oggi il difensore ha pubblicato una storia per festeggiare il gol segnato al Torino. I tifosi: “Ingrato”

Sono passati tre giorni dal derby eppure Gleison Bremer non ha ancora finito di festeggiare per la rete del 3-2 che ha spianato la strada al successo della Juventus. E’ di questo pomeriggio, infatti, una nuova storia che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram per celebrare il gol: un breve video con la colonna sonora di Mare fuori, le immagini di lui che arriva allo stadio e la scritto “Bremer, 3 ore prima del 3-2” (chi guarda la serie TV della Rai sa bene che i vari personaggi vengono presentati così per spiegare la loro vita prima di finire nel carcere minorile).

Bremer: tifosi del Torino infuriati con il difensore

Tutti questi festeggiamenti per il gol che ha condannato il Torino all’ennesima sconfitta nel derby non sono stati graditi dai tifosi granata. Basta fare un giro sul profilo Instagram di Bremer per rendersene conto. I commenti ai suoi post sono più dei tifosi del Torino che di quelli della Juventus, tra chi gli ricorda che al termine dello scorso campionato saltellava sotto la Maratona al coro “Chi non salta bianconero è”, chi cita le sue dichiarazioni appena lasciato la squadra granata (si è definito un “tifoso in più”), chi lo accusa di essere un ingrato e di non aver avuto rispetto per la sua ex squadra. L’esultanza dopo il gol e i continui post celebrativi che Bremer sta pubblicando sui social i tifosi del Torino non li hanno digeriti.