Buongiorno dopo essere stato sommerso da messaggi che gli chiedevano di restare al Toro ora sta ricevendo tanti messaggi di ringraziamento

Alessandro Buongiorno rimane al Toro. Questa è la notizia arrivata nella notte tra il 30 e il 31 agosto.

Un annuncio che ha fatto molto, molto rumore dato che il difensore classe 1999 era stato a un passo dal trasferirsi all’Atalanta, rientrando in una maxi operazioni con il club bergamasco. Ma alla fine della fiera Duvan Zapata e Brandon Soppy vestiranno la maglia del Toro, mentre Buongiorno non si trasferirà a Bergamo e rimarrà nel club dove è cresciuto. Una notizia che ha portato i profili social del numero 4 granata ad essere sommersi di messaggi d’affetto e di riconoscenza per aver deciso con fermezza di rimanere all’ombra della Mole. Messaggi pieni d’amore, dopo quelli nei quali il popolo granata gli chiedeva appunto di non abbandonarlo. Ad essere contento sarà sicuramente anche Ivan Juric, che qualche mese fa aveva dichiarato che per lui Buongiorno era l’unico giocatore da considerare incedibile. Probabilmente il giocatore ex Carpi riceverà sui suoi profili social ancora tanti commenti nei quali in molti lo ringrazieranno e la sua decisione farà discutere ancora parecchio. Quello che è certo è che non verrà dimenticata dalla società granata e dai suoi tifosi, questo è poco ma sicuro. Ancora una volta Buongiorno ha dimostrato il suo grande attaccamento al Toro.

Un tifoso della Dea ha scritto a Buongiorno: “Da Atalantino ti dico bravo, tanto rispetto”

Tra i commenti più significativi si legge: “Grazie Bongio, ora non fare più scherzi e rimani con noi, sei il nostro capitano”. Oppure: “Lo sai cosa ti sospetta domenica vero?? Grazie per avermi confermato che le bandiere esistono ancora e che non tutto ha necessariamente un prezzo. Orgogliosa di te, orgogliosa di noi, orgogliosa del nostro Toro. Grazie Capitano. Fvcg”. Tutti messaggi su questo piano. Un altro tifoso gli ha scritto: “Alessandro uomo vero in un calcio dove sono diventati tutti delle figurine, c’è solo un capitano”. Infine, c’è da segnalare anche un commento di un tifoso dell’Atalanta che ha voluto fare i complimenti a Buongiorno per la scelta che ha fatto e sotto a un suo post Instagram gli ha scritto: “Da atalantino ti dico bravo, tanto rispetto”. Ora Buongiorno starà sicuramente pensando solo alla partita contro il Genoa. Partita dove sicuramente riceverà un’ accoglienza speciale da parte dei suoi tifosi.