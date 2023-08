Dopo le voci di mercato dell’ultimo giorno che lo danno molto vicino all’Atalanta, i tifosi hanno chiesto a Buongiorno di rimanere

È la notizia più eclatante di quest’ultima settimana di calciomercato, almeno fino a ora. Una notizia totalmente inaspettata per i tifosi del Torino, che da un momento all’altro si sono sentiti catapultati in una dimensione totalmente differente. I granata e l’Atalanta sembrano vicinissimi a chiudere lo scambio che porterebbe Zapata, il prestito di Soppy e 17 milioni in Piemonte, con Buongiorno che farebbe il percorso inverso. Una trattativa difficilmente comprensibile, considerato come una settimana fa il presidente Urbano Cairo avesse chiuso le porte a una cessione. Il “Capitan futuro”, il difensore nato a Torino e con il Toro nel sangue, rischia così di lasciare il club a titolo definitivo. Un’ipotesi che i tifosi non avrebbero nemmeno potuto e voluto immaginare fino a una settimana fa, e che ora sembra più concreta che mai.

Le reazioni social dei tifosi

Tantissime le reazioni social dei tifosi sotto l’ultimo post del difensore centrale. C’è chi non ha preso troppo bene l’imminente passaggio all’Atalanta, commentando “Non fare scherzi” e chi, con un briciolo di speranza ancora presente, ha scritto: “Capitano non ci lasciare”, o “Resta, a Torino ti amiamo”. Non è sconosciuto, infatti, l’amore dei tifosi nei confronti del numero 4, che in granata ci è nato e cresciuto, sin dalla tenera età. Buongiorno ha infatti giocato praticamente sempre per il Toro, a eccezione dei due prestiti al Carpi e al Trapani. Non è semplice, al giorno d’oggi, vedere un giocatore legarsi per così tanto tempo a un club, in particolare alla squadra della città in cui è nato. Nessun tifoso si sarebbe aspettato un futuro a breve termine senza “Ale” al centro della difesa, ma questa potrebbe essere la realtà.