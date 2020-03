Il presidente del Torino Urbano Cairo lancia un appello per superare il momento difficile tramite il suo profilo Instagram dovuto al coronavirus

Continua il momento complicato che l’Italia sta attraversando e che ora si sta riversando sul mondo intero. Sono molti gli appelli lanciati negli ultimi giorni, per invogliare tutti a non demordere, a resistere e a rispettare soprattutto le regole imposte per debellare il coronavirus. Tra questi, figura anche quello lnciato dal presidente del Torino Urbano Cairo, tramite il proprio profilo Instagram ufficiale. La foto scelta, raffigura un tramonto con una frase in giallo di Ghandi che dice: “La vita non è aspettare che passi la tempesta ma imparare a ballare sotto la pioggia“. Un invito ad imparare da qeusta situazione complicata, che può rendere più forti.

Il post pubblicato su Instagram dal presidente

Cairo, che aveva già pubblicato un post dove citava Einstein, ha scelto poi di proseguire l’aforisma nella didascalia del post, aggiungendo: “… E di pioggia ne scenderà tanta… Ma se sapremo adattarci velocemente a questa nuova situazione ne usciremo molto più forti”.

Ecco il post del presidente del Toro: