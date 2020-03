Cairo cita Einstein, poi l'appello: "Essere disciplinati e rispettare le regole" - Toro.it

Su Instagram, il presidente del Torino Urbano Cairo posta un testo di Albert Einstein e aggiunge: “Non bisogna avere paura della crisi”

“Non bisogna avere paura della crisi, la supereremo ma per superarla e crescere dobbiamo essere molto disciplinati e rispettare le regole. È l’unico modo” parole queste postate su Instagram dal presidente del Torino, Urbano Cairo. Un appello a tutti gli italiani che fa da corredo alla foto di un testo di Albert Einstein del 1931 in cui lo scienziato parlava della crisi. Crisi come quella che sta attraversando ora l’Italia per via dell’emergenza sanitari legata alla diffusione del Coronavirus.

