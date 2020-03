Coronavirus, anche Baselli partecipa alla raccolta fondi: donazione all’ospedale di Manerbio

Sono tante le campagne nata per il coronavirus. Baselli ha donato all’ospedale di Manerbio, anche De Luca, granata in prestito all’Entella, ha contribuito

Il coronavirus sta comportando diversi problemi sul piano sanitario italiano. Molti ospedali si trovano in difficoltà per quanto riguarda i reparti di terapia intensiva. Alcuni sono saturi e le regioni stanno chiedendo aiuto. Sono infatti diverse le campagne partite per supportare le strutture attraverso delle donazioni: l’obbiettivo è quello di permettere di aumentare i posti letto ed adibire ulteriori spazi alla terapia intensiva. Tra i donatori figura anche Manuel De Luca, classe ’98 attualmente in prestito alla Virtus Entella. Il giovane ha scelto di contribuire, condividendo sui social le modalità delle donazioni. Anche Baselli ha scelto di partecipare alla raccolta fondi, donando all’ospedale di Manerbio, il suo paese natale.

Baselli, la donazione su Instagram

Coronavirus, De Luca invita a contribuire

De Luca ha scelto invece di fare una donazione al Cotugno di Napoli, per aiutare ed incrementare le risorse destinate ai malati di Covid-19. “Se volete fare anche voi una donazione. Uniti si può“, questa la frase aggiunta, oltre al link per poter accedere al sito dove poter contribuire. Un gesto di buon cuore che dà il buon esempio.

Ecco la sua storia Instagram dove invita ad aiutare.