Coronavirus, da De Silvestri a Lyanco il messaggio è lo stesso: #iostoacasa - Toro.it

Anche i calciatori del Torino, su Instagram, hanno cercato di sensibilizzare i followers a rimanere a casa e rispettare il decreto di Conte il più possibile

Con il nuovo decreto del presidente del Consiglio, le restrizioni delle zone rosse si allargano all’intera penisola. E uno è il messaggio, quello di restare a casa, di limitare al massimo gli spostamenti. Un messaggio che personaggi della cultura e del mondo dello spettacolo stanno portando avanti, sposato anche dai calciatori del Torino. Sui social, tra gli altri, Lyanco, Rincon e De Silvestri hanno rivolto ai loro followers lo stesso invito, quello di rimanere nelle proprie abitazioni per evitare al massimo i contagi. Nelle stories di Instagram Lyanco scrive “Io sto a casa”, con tanto di hashtag.

Lyanco su Instagram

Coronavirus, restare a casa per evitare il contagio

Lo stesso hanno fatto anche De Silvestri e Rincon. Entrambi hanno pubblicato – sempre nelle stories di Instagram – una foto “casalinga”. Divano e tv per Rincon, divano anche per De Silvestri e sempre quell’hashtag che invita a non muoversi di casa, ove fosse possibile.

#Stayathome, l’invito del terzino come quello del venezuelano che fotografa un momento di relax in famiglia per sottolineare l’importanza di restare in casa, non affollare le strade, i negozi e i luoghi in cui è più che facile che avvengano i contagi.