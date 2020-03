Tutti contro la Lega, durissimo Zhang: “Dal Pino pagliaccio”

Juve-Milan a porte aperte ha scatenato le reazioni social di molti. I più duri sono stati Zhang e Berruto, totalmente contrariati da quanto deciso

Duri attacchi nei confronti della Lega Serie A da parte di molti nelle scorse ore. La scintilla che avrebbe fatto scoppiare l’incendio è stata la scelta di far giocare Juventus-Milan, valida per la semifinale di Coppa Italia, in programma per domani sera alle 20.45, a porte aperte, ad eccezione per i tifosi delle regioni e province più colpite dal coronavirus. Una scelta che mette in pericolo la sicurezza dei cittadini, andando contro le disposizioni imposte dal Governo. Inoltre, con Juventus-Inter rimandata perchè colpevole di un danno d’immagine se giocata a porte chiuse, l’idignazione è cresciuta ulteriormente.

Il presidente dell’Inter Zhang contro Dal Pino

Tra i più duri c’è sicuramente Zhang, presidente dell’Inter, già indignato per le polemiche legate al derby d’Italia. Tramite il proprio profilo Instagram, ha sfruttato le storie per attaccare duramente la Lega Calcio e Dal Pino, definendolo come un “pagliaccio”, e sottolinenando il fatto che dovrebbe vergognarsi, per aver messo la salute pubblica in secondo piano. Zhang ha poi invitato tutti a salvaguardarsi, “la cosa più importante” per lui.

Ecco l’immagine della stroia pubblicata da Zhang.

Mauro Berruto: “Perso definitivamente il controllo”

Il presidente del club neroazzurro non è però l’unico ad aver preso posizione contro questa scelta. Oltre a Burioni, anche Mauro Berruto, ex tecnico della Nazionale italiana di pallavolo maschile nonchè noto tifoso granata, ha detto la sua tramite il proprio profilo Twitter. “Mercoledì 4 marzo, Torino, Italia. Scuole chiuse al mattino e partita di calcio a porte aperte alla sera. Questo Paese è in mano a una banda di cialtroni che ha definitivamente perso il controllo. Il vero pericolo siete voi.“. Molto duro l’attacco nei confronti del Governo, devinito come “una banda di cialtroni” a causa.

Ecco il tweet di Berruto.