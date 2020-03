Burioni su Juve-Milan: “Porte aperte pura follia. Lo Stato non deve permetterlo”

Il noto medico Roberto Burioni tramite il proprio profilo Twitter si è detto contro l’idea di far giocare Juve-Milan a porte aperte

Continuano le proteste nei confronti della Serie A, dopo l’idea di far disputare Juventus-Milan, sfida valida per la gara di ritorno della semifinale, in programma domani alle ore 20.45 all’Allianz Stadium, a porte aperte. Qeusta volta, ad esporsi è stato Robero Burioni, noto medico e divulgatore scientifico, che si è sfogato tramite il proprio profilo Twitter, definendo la scelta come “Pura follia”. Potranno assistere al match tutti i tifosi, eccetto quelli provenienti da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, da Pesaro e Urbino e Savona.

Burioni su Twitter: “Spero che non sia vero”

La sicurezza dei cittadini è messa a repentaglio dal match, che vedrebbe una calca di persone potenzialmente infette, entrare a contatto tra di loro, implementando la diffusione del coronavirus. Burioni su Twitter ha scritto: “Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini.“, parole che fanno intendere la pericolosità dell’eventuale danno.

Ecco il tweet di Burioni