Djidji a Superga col figlio: "Per insegnare la storia" - Toro.it

Dopo la sesta sconfitta consecutiva in campionato, Koffi Djidji prova a ritrovare serenità e tranquillità a Superga: il difensore del Torino ha infatti portato il figlio in visita in quello che è il luogo sacro per eccellenza della storia granata. Il centrale ivoriano ha poi postato un’immagine della gita sul proprio profilo Instagram, insieme alla foto ha aggiunto anche la didascalia: “Ricaricare le batterie, insegnare al proprio figlio la storia”. Tra i like ricevuti dal post c’è anche quello dell’ex granata Vittorio Parigini.

