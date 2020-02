Cerci-Immobile, momento amarcord: “Sul campo nessuno ti conosce meglio di me”

Cerci su Instagram celebra i vecchi tempi in occasione del trentesimo compleanno di Ciro Immobile. Al Toro erano diventati i nuovi Gemelli del gol

Una coppia che scoppiava ai tempi del Toro e che nonostante il passare degli anni, è rimasta unita come allora. Si tratta di Alessio Cerci e Ciro Immobile, che di recente hanno esternato il perdurare dell’amicizia nata prorpio tra le fila granata. Il centroavanti della Lazio ha infatti compiuto trent’anni, invitando l’ex compagno di squadra alla festa. Cerci ha sfruttato l’occasione per ricordare i “bei ricordi” sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto assieme all’amico, parlando dell’intesa che c’era quando erano insieme sul “prato verde”. Al Toro arrivò infatti il salto di qualità per entrambi, poi mantenutosi nel tempo solo per Immobile, con l’ex 11 granata che è invece di recente approdato alla Salernitana, da Ventura.

Cerci: “Sfido chiunque a conoscerti meglio di me”

35 reti su 58, cioè il 60,34% del totale dei gol realizzati dal Toro nella stagione 2013-2014, l’anno in cui riuscì a tornare nelle Coppe Europee. Furono ben 22 i gol realizzati da Immobile, contornati da 3 assist. Cerci invece ne mise a segno 13, rendendosi però decisivo nel servire i compagni per il gol per ben 11 volte. Una media pazzesca, che il romano ha scelto di ricordare con il post di auguri dedicato all’ex compagno. “Sicuramente Jessica Melena e Francesco Acerbi ti conoscono alla perfezione ma sul prato verde bomber mio sfido chiunque a conoscerti meglio di me ! Bei Ricordi ANCORA AUGURI“, queste le parole utilizzate nella didascalia.

Ecco il post di Cerci dedicato a Immobile.