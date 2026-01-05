Toro.it

Dopo la vittoria di Verona, il presidente Cairo su Instagram ha festeggiato il 3-0 dei granata: ecco il post

Un post su Instagram, nella notte, al rientro da Verona, dove il Torino ieri è tornato a vincere dopo lo stop col Cagliari. Il presidente Cairo, che al Bentegodi ha seguito la sfida al fianco di Petrachi e Moretti, ha scritto: “Vamos, sempre Forza Toro”.

Ecco il post:

ultimo aggiornamento: 05-01-2026

davidone5
davidone5
1 ora fa

TDC non sei degno nemmeno di pronunciare il nome Torino, VATTENE sanguisuga dei miei testicoli.

Scimmionelli
Scimmionelli
1 ora fa

Zerotreini – Toro 0-3

Chi e’ contro Cairo e’ contro il Toro!
Chi e’ per il Toro ha vinto con Cairo!
Forza Toro sempre!

Berggreen
Berggreen
1 ora fa
Reply to  Scimmionelli

Edo,ero certo che dopo aver messo la foto, avresti commentato sotto tutti gli altri,si chiama pasturazione,ma stavolta il pesce lo hai preso in cu lo👋

Last edited 1 ora fa by Berggreen
Andrea63
Andrea63
1 ora fa
Reply to  Berggreen

Ma a lui piace tantissimo!!!

Berggreen
Berggreen
1 ora fa
Reply to  Andrea63

Lo scongela con il cu lo

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa
Reply to  Scimmionelli

Chi è con i cairo è contro il TORO, quello vero. Gobbi e cairoti, una razza una faccia….di mer.da

Andrea63
Andrea63
1 ora fa
Reply to  Kawasaki77

👍👍

madde71
madde71
1 ora fa
Reply to  Kawasaki77

il cairota è un gobbo idioxa

Scimmionelli
Scimmionelli
1 ora fa
Reply to  Kawasaki77

Toh! Il tordo che mentre un giocatore del Toro (Casadei) piangeva suo padre, lui lo insultava in multiclone perche’ non rendeva abbastanza!
Tu piu’ che un tordo sei il verme dei quali i tordi si nutrono!

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa
Reply to  Scimmionelli

Non l ho insultato, semplicemente descrivevo le sue prestazioni oscene e le sue “caratteristiche”. L’unico da insultare sei tu! Reietto cairota

Andrea63
Andrea63
1 ora fa
Reply to  Scimmionelli

Vai a cagaxe insieme a lui CRETINETTI

Scimmionelli
Scimmionelli
1 ora fa
Reply to  Andrea63

Ma speriamo! Cacare regolarmente tiene in salute. E’ la stitichezza che uccide!

leftwing
leftwing
13 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Ma il colera…

davidone5
davidone5
1 ora fa
Reply to  Scimmionelli

Ma ti rendi conto di quello che scrivi? Sei gobbo anche tu come TDC? Sei banfone anche tu come TDC?

sparpacello
sparpacello
2 ore fa

Ma va a ca gher

Scimmionelli
Scimmionelli
1 ora fa
Reply to  sparpacello

Ma speriamo! Cacare regolarmente tiene in salute. E’ la stitichezza che uccide!

