Dopo la vittoria di Verona, il presidente Cairo su Instagram ha festeggiato il 3-0 dei granata: ecco il post

Un post su Instagram, nella notte, al rientro da Verona, dove il Torino ieri è tornato a vincere dopo lo stop col Cagliari. Il presidente Cairo, che al Bentegodi ha seguito la sfida al fianco di Petrachi e Moretti, ha scritto: “Vamos, sempre Forza Toro”.

Ecco il post: