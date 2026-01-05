Il centrocampista del Torino, Cesare Casadei, ha dedicato il gol al papà: “Insegnami la strada”

Si è preso un momento tutto per sé, Cesare Casadei, dopo il gol del 2-0 al Verona che di fatto ha chiuso la partita, prima del tris Njie. Dopo la festa con i compagni si è inginocchiato rivolgendosi direttamente al cielo. Un messaggio e una dedica per il papà recentemente scomparso. “Prendimi per mano – ha scritto su Instagram condividendo lo scatto – e insegnami la strada”.

Casadei è tornato al gol in Serie A dopo quasi un anno: aveva messo a segno la prima e unica rete nel nostro campionato nel marzo scorso. Questa ai gialloblù è però la seconda stagionale perché il centrocampista era andato in gol in Coppa Italia.

