Il centrocampista del Torino, Cesare Casadei, ha dedicato il gol al papà: “Insegnami la strada”
Si è preso un momento tutto per sé, Cesare Casadei, dopo il gol del 2-0 al Verona che di fatto ha chiuso la partita, prima del tris Njie. Dopo la festa con i compagni si è inginocchiato rivolgendosi direttamente al cielo. Un messaggio e una dedica per il papà recentemente scomparso. “Prendimi per mano – ha scritto su Instagram condividendo lo scatto – e insegnami la strada”.
Casadei è tornato al gol in Serie A dopo quasi un anno: aveva messo a segno la prima e unica rete nel nostro campionato nel marzo scorso. Questa ai gialloblù è però la seconda stagionale perché il centrocampista era andato in gol in Coppa Italia.
Ecco il post:
Neanch’io lo sapevo, ma posso capire benissimo quello che prova, visto che io il mio babbo l‘ho perso all’età di quasi 22 anni (un anno prima di lui)
Non lo sapevo. Sicuramente ha inciso nel calo del ragazzo. Mi spiace molto.
