Al termine della partita contro l’Udinese, l’attaccante granata ha commentato così la sua prima apparizione da titolare

Il Torino contro l’Udinese ha offerto una prova negativa, caratterizzata da numerose disattenzioni e da una scarsa propensione offensiva. Tra le note inattese della serata, la titolarità di Njie. Lo svedese, nonostante la sconfitta ha voluto condividere sui social una storia in cui commenta la sua prima esperienza da titolare in Serie A: “First start in Serie A for me! But we deserve so much more… Forza Toro Sempre!!“