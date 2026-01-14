Simeone, Zapata e compagni festeggiano il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia sui social
La pazza vittoria contro la Roma ed il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia è stato festeggiato da molti giocatori granata sui rispettivi profili social. In particolare, in molti hanno condiviso uno scatto nello spogliatoio, in cui appaiono Simeone, Zapata, Adams, ma anche Lazaro, Coco, Maripan, Njie, Israel e Dembele.
Molti giocatori
Una bella foto di gruppo che immortala forse la vittoria più significativa della stagione granata.
Fatevi furbi, scarsi eravate e scarsi rimanete.
Giusto così, però adesso concentrazione e niente cali di tensione, sperando che il Ratto si degni di rimediare gli errori fatti a giugno con quell’incapace a fianco!!!