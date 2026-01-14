Simeone, Zapata e compagni festeggiano il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia sui social

La pazza vittoria contro la Roma ed il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia è stato festeggiato da molti giocatori granata sui rispettivi profili social. In particolare, in molti hanno condiviso uno scatto nello spogliatoio, in cui appaiono Simeone, Zapata, Adams, ma anche Lazaro, Coco, Maripan, Njie, Israel e Dembele.

Una bella foto di gruppo che immortala forse la vittoria più significativa della stagione granata.