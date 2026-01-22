Il Cholito ha annunciato la nascita del suo primo figlio. Il giocatore, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso la lieta notizia

L’11 gennaio 2026 Simeone è diventato papà di Tullio Pablo Simeone. L’attaccante argentino ha condiviso la lieta notizia solo nelle ultime ore tramite un post sul suo profilo Instagram, suscitando un’ondata di auguri da parte di tifosi e compagni di squadra. La nascita del piccolo Tullio Pablo rappresenta un momento speciale per Simeone e la sua famiglia, che ha festeggiato l’arrivo del nuovo membro con gioia: “Domenica 11 Gennaio 2026 é arrivata la cicogna con il nostro nuovo amore…

Benvenuto in famiglia Tullio Pablo Simeone💙”.

Il post: