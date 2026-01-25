Al termine di Como-Torino, sugli spalti del Sinigaglia è nato un siparietto tra un tifoso granata e il presidente del Torino

Al fischio finale di Como-Torino, finita 6-0 per i padroni di casa, sugli spalti dello stadio Sinigaglia è nato un breve confronto tra un tifoso granata presente in tribuna e il presidente del Torino Urbano Cairo. Il tifoso in questione ha applaudito in maniera goliardica il patron granata, individuato come il maggior responsabile della disfatta della squadra. La scena è stata prontamente ripresa da un altro tifoso e il video sta facendo il giro del web.

Ecco il video: