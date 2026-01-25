Al termine di Como-Torino, sugli spalti del Sinigaglia è nato un siparietto tra un tifoso granata e il presidente del Torino
Al fischio finale di Como-Torino, finita 6-0 per i padroni di casa, sugli spalti dello stadio Sinigaglia è nato un breve confronto tra un tifoso granata presente in tribuna e il presidente del Torino Urbano Cairo. Il tifoso in questione ha applaudito in maniera goliardica il patron granata, individuato come il maggior responsabile della disfatta della squadra. La scena è stata prontamente ripresa da un altro tifoso e il video sta facendo il giro del web.
Ecco il video:
@gabriel_molteni Il Torino perde 6-0 contro il Como e un tifoso granata si congratula personalmente con il presidente Urbano Cairo 👏🏻 #urbanocairo #torino #comotorino #tiktokcalcio #perte ♬ suono originale – granataexpress
Ha la saliva azzerata, quello a cui il 75% dei tifosi vuole che non molli!!!
Questo nn si vergogna di nulla ….
Come gira la linguetta eh?! Cocainomane del caxxo