Al termine di Como-Torino, sugli spalti del Sinigaglia è nato un siparietto tra un tifoso granata e il presidente del Torino

Al fischio finale di Como-Torino, finita 6-0 per i padroni di casa, sugli spalti dello stadio Sinigaglia è nato un breve confronto tra un tifoso granata presente in tribuna e il presidente del Torino Urbano Cairo. Il tifoso in questione ha applaudito in maniera goliardica il patron granata, individuato come il maggior responsabile della disfatta della squadra. La scena è stata prontamente ripresa da un altro tifoso e il video sta facendo il giro del web.

Ecco il video:

@gabriel_molteni Il Torino perde 6-0 contro il Como e un tifoso granata si congratula personalmente con il presidente Urbano Cairo 👏🏻 #urbanocairo #torino #comotorino #tiktokcalcio #perte ♬ suono originale – granataexpress
ultimo aggiornamento: 25-01-2026

Andrea63
Andrea63
16 minuti fa

Ha la saliva azzerata, quello a cui il 75% dei tifosi vuole che non molli!!!

cari53
cari53
23 minuti fa

Questo nn si vergogna di nulla ….

Kawasaki77
Kawasaki77
29 minuti fa

Come gira la linguetta eh?! Cocainomane del caxxo

