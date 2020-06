Caso Floyd, anche Aina si unisce alla protesta - Toro.it

L’omicidio di George Floyd, ha fatto scoppiare una protesta contro il razzismo che ha coinvolto anche il calcio: Aina si è unito alla contestazione

Continua la bufera scoppiata in seguito all’omicidio di George Floyd, che ha mobilitato interi Paesi. Anche il mondo dello sport è stato coinvolto e molti alteti hanno deciso di schierarsi nella lotta contro il razzismo. Tra questi anche Ola Aina, che ha sfruttato il proprio profilo Instagram per lanciare il proprio messaggio. Anche lui ha condiviso una foto completamente nera, in segno di protesta pacifica, con gli hashtag “Blackout Tuesday” e “black lives matter”. Ha inoltre voluto postare una storia con il suo pugno chiuso e con la scritta “Black Lives Matter”.

Aina sui social: “Black Lives Matter”

Due gesti, quelli di Aina, a sostegno della lotta contro il razzismo, cominciata negli scorsi giorni negli Stati Uniti, ma che si è ampliata a livello mondiale.

Ecco il post di Instagram condiviso da Aina.