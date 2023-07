Rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto, Celesia ha salutato con un lungo post su Instagram il Toro

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. O almeno, è quello che spera Christian Celesia, ragazzo di Torino nato e cresciuto con la maglia granata, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto dello scorso 30 giugno. Il giovane difensore, dopo aver esordito con Moreno Longo in Serie A, non ha più vestito la maglia granata, venendo girato diverse volte in prestito. Dopo l’ultima esperienza al Messina, con il contratto in scadenza, la società al suo ritorno ha deciso di non optare per un rinnovo, lasciando così andare uno dei figli del Toro. Lo stesso Celesia, però, ha reagito da gran signore, lasciando andare il rancore per dedicare, invece, delle parole d’amore alla squadra tifata sin da bambino.

Celesia: “Toro, ti amo come un figlio ama il padre”

Il giocatore ormai ex Toro ci ha tenuto a salutare la società con un lungo messaggio strappalacrime su Instagram, accompagnato da diverse immagini che ritraggono il suo percorso, da bambino fino al recente passato, con la maglia granata. Parole di amore, per Celesia, che ha descritto il suo viaggio partito dalle giovanili tenendoci a ringraziare anche tutti coloro che ne hanno fatto parte. Riportiamo qui i passaggi più importanti: “[…] Questo Percorso è stato molto lungo, sono cresciuto letteralmente con te e se sono l’uomo che sono lo devo a te Toro. Ti devo ringraziare perché pochi fortunati sanno cosa vuol dire intraprendere questo tipo di Viaggio con te, non posso dire di tenere tutto questo dentro il cuore, almeno non solamente, per me Torino è veramente una Seconda Pelle […] Perché tu Toro hai sempre voluto il mio bene e forse proprio per questo, come in tutte le storie d’Amore, volersi bene vuol dire anche lasciarsi andare. Sono orgoglioso di aver fatto parte di una Famiglia così Grande. Arrivederci Toro, ti amo come un figlio ama il padre”.