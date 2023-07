Così il presidente Cairo su Instagram ha commentato il rinnovo di Buongiorno fino al 2028

Su Instagram il presidente Cairo ha commentato l’ufficialità del rinnovo di Alessandro Buongiorno fino al 2028. “Abbiamo rinnovato il contratto per 5 anni con Alessandro Buongiorno granata da quando aveva 7 anni . Un ragazzo splendido che ho visto esordire in serie A e migliorare costantemente per la grande applicazione e umiltà sotto la guida di Ivan Juric! Bravo Ale in bocca al lupo ! E SFT!“

Ecco il post: