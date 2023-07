Su Instagram, Urbano Cairo ha risposto ad alcuni messaggi dei tifosi: “Sulla scuola calcio stendo un velo pietoso”

Urbano Cairo ha festeggiato i 7 anni da presidente di Rcs con un post su Instagram, i messaggi di risposta che ha ricevuto sono stati però per lo più da parte dei tifosi del Torino che al presidente hanno mosso diverse critiche: alcune per la campagna acquisti, altri per i mancati successi, altri ancora per la situazione del settore giovanili. E proprio chi gli chiedeva conto dello stallo riguardante il Robaldo, della Primavera che negli ultimi due anni ha giocato lontano da Torino, Cairo ha voluto rispondere.

Cairo: “Il Robaldo lo farò presto. E farò anche altro”

“Se ti avanza del tempo tra un successo ed un altro, oppure mentre passi da contare i pezzi da 500€ i pezzi da 100€, potresti pensare anche al centro sportivo, alle giovanili che giocano a Vercelli ed Alessandria, al fatto che siamo stati declassati e non figuriamo più nei club di prima fascia per il settore giovanile? Sempre se non ti crea troppo disturbo”, gli ha domandato un tifoso. “Stendo un velo pietoso per la scuola calcio… Per il resto è una mia assoluta priorità. Così come far giocare la Primavera a Torino. E ce la farò!!” ha replicato Cairo.

“Quando con il Toro? Comprato a zero, in 18 anni ancora nessun successo… Almeno avrebbe potuto in 18 anni dare una casa al settore giovanile (vedi Robaldo)” gli ha chiesto un altro tifoso. E riguardo al Robaldo il presidente ha risposto: “Lo farò preto. Se non è ancora successo non è colpa mia. E farò anche altro…”.