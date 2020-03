Maxi Lopez contro Wanda Nara: “Porti i nostri figli nell’epicentro del contagio”

Wanda Nara torna in Lombardia con i figli nonostante il Covid-19, gesto che non piace a Maxi Lopez: duro attacco sui social da parte sua all’ex moglie

Si riaccende la diatriba tra Wanda Nara e Maxi Lopez. Questa volta, la causa della lite è una foto, postata dall’ex moglie dell’argentino nella villa sul Lago di Como assieme ai figli. Maxi Lopez, attualmente al Crotone dopo una stagione al Vasco da Gama, non avrebbe digerito la scelta di Lady Icardi di portare i figli in un luogo così a rischio. La regione Lombardia è infatti l’epicentro dei contagi e della diffusione del coronavirus e permane in uno stato di mergenza. L’argentino non ha quindi perso tempo, sfruttando i propri canali social per attaccare la ex.

L’attacco sui social di Maxi Lopez

Lo sfogo sarebbe avvenuto su Instagram, in una storia, poi riproposta anche su twitter con uno screen. “Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza dare importanza a qualsiasi tipo di conseguenza“, queste le parole scelte da Maxi Lopez, contro l’idea di mettere in pericolo la salute dei propri figli.

Ecco il post dell’argentino.